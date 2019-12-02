Бойовики влаштували чергові провокації на Донбасі: загинули 2 українських військових

Протягом доби 1 грудня підконтрольні Росії бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Крім того, диверсанти ворога намагалися прорватися у тил Збройних сил, внаслідок чого загинули двоє українських бійців.

Противник обстрілював українські позиції з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил. До слова: Спостерігачі повідомляють про велику кількість вибухів на Донбасі Зокрема, у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці стріляли двічі: поблизу Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Зайцевого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Крім того, ще 5 обстрілів бойовики здійснили у районі відповідальності угруповання "Схід": неподалік Лебединського – з РПГ та великокаліберних кулеметів;

у районі Новогригорівки – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;

біля Павлополя – з СПГ та стрілецької зброї;

неподалік Широкиного – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.