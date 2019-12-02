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      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Бойовики влаштували чергові провокації на Донбасі: загинули 2 українських військових

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      Внаслідок ворожих провокацій на Донбасі загинули двоє українських бійців / voi.com.ua

      Протягом доби 1 грудня підконтрольні Росії бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Крім того, диверсанти ворога намагалися прорватися у тил Збройних сил, внаслідок чого загинули двоє українських бійців.

      Противник обстрілював українські позиції з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

      До слова: Спостерігачі повідомляють про велику кількість вибухів на Донбасі

      Зокрема, у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці стріляли двічі:

      • поблизу Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • біля Зайцевого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

      Крім того, ще 5 обстрілів бойовики здійснили у районі відповідальності угруповання "Схід":

      • неподалік Лебединського – з РПГ та великокаліберних кулеметів;
      • у районі Новогригорівки – з мінометів калібру 82 мм;
      • поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;
      • біля Павлополя – з СПГ та стрілецької зброї;
      • неподалік Широкиного – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Жертви
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