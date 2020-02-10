Боевики устроили ожесточенный бой на Донбассе: ранен боец ВСУ

Оккупационные войска России 9 февраля 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего один защитник получил ранения. Самой сложной была ситуация вблизи Орехового, где боевики выпустили по украинским бойцам больше десятка мин из запрещенного минскими соглашениями оружия.

В течение суток российские наемники обстреливали украинских бойцов из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 и 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.

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Пророссийские боевики били по военным ВСУ в районе:

Лебединского;

Старогнатовки;

Новолуганского,

Новозвановки;

Орехового.

Заметим, самой сложной была ситуация вблизи Орехового, по которому окупанты трижды открывали огонь. Во время обстрелов враг выпустил по украинским позициям более 30 снарядов со ствольной артиллерии и 15 мин из разнокалиберных минометов.

9 февраля в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения,

– отметили в штабе.

С начала суток, 10 февраля, российские оккупанты прекратили обстреливать позиции украинских защитников. Потерь нет.

Важно! С начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.



Оккупированные районы Донбасса / карта 24 канала