Бойовики влаштували запеклий бій на Донбасі: поранений боєць ЗСУ

Окупаційні війська Росії 9 лютого 9 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, внаслідок чого один захисник отримав поранення. Найскладнішою була ситуація поблизу Оріхового, де бойовики випустили по українських бійцях більше десятка мін із забороненої мінськими угодами зброї.

Протягом доби російські найманці обстрілювали українських бійців із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 та 122 міліметрів, мінометів калібру 120 та 82 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці.

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Проросійські бойовики гатили по військових ЗСУ в районі:

Лебединського;

Старогнатівки;

Новолуганського,

Новозванівки;

Оріхового.

Зауважимо, найскладнішою була ситуація поблизу Оріхового, по якому окунти тричі відкривали вогонь. Під час обстрілів ворог випустив по українських позиціях понад 30 снарядів зі ствольної артилерії та 15 мін з різнокаліберних мінометів.

Внаслідок ворожих обстрілів 9 лютого один український захисник отримав поранення,

– наголосили у штабі.

Вже з початку доби, 10 лютого, російські окупанти припинили обстрілювати позиції українських захисників. Втрат немає.

Важливо! З початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.



Окуповані райони Донбасу / карта 24 каналу