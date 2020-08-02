По результатам нового OSINT-расследование международной разведывательного сообщества InformNapalm обнаружено российского военнослужащего 34-й отдельной мотострелковой бригады Южного ПО РФ.

Попри те, що явних фактів, які б вказували на перебування фігуранта на Донбасі, немає, усі непрямі докази свідчать про зворотне. Наш новий піддослідний в результаті свого "ростовсько-українського відрядження" отримав "любовну рану". Повідомили в програмі "InformNapalm" на 24 каналі.

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"Немає повісті сумнішої на світі, ніж повість про Ромео і Джульєтту", – писав Вільям Шекспір. Так і в нашому розслідуванні – бойове відрядження російських військовослужбовців на Донбас видала харцизька любов.

Під час моніторингу та перевірки профілів соціальних мереж російських військовослужбовців виявлено сержанта-контрактника 34-ї ОМСБр Давида Саркісова, уродженця Ростова-на-Дону. Слід зазначити, що Саркісов доволі обережний у соцмережах. У дружніх контактах в основному фігурують військовослужбовці 7-ї військової бази та 34-ї бригади, але родинних зв’язків нема.

А в альбомі не так багато фотографій, але є низка цікавих. Зокрема, групова фотографія з дня нагородження, на якій фігурант Саркісов хвалиться "медаллю Суворова".



Фото з нагородження / Скриншот з відео

А також фотографія з польового табору російських окупантів з усіма атрибутами "бунтівних шахтарів", завантажена в серпні 2016 року.



Польовий табір російських окупантів / Скриншот з відео

Одним з чотирьох, що позують, є наш фігурант Давид Саркісов. Знімок, припускаємо, періоду його останнього "українського відрядження-2016".

І найцікавішою є фотографія "Незнайомки", без жодних коментарів, завантажена у вересні 2016 року. "Незнайомка" фіксується серед нечисленних контактів Давида Саркісова. Це Юлія Бондаренко, мешканка міста Харцизьк Донецької області, нині місто в російській окупації.



Юлія Бондаренко​ / Скриншот з відео

Юлія має на своїй сторінці статус "не напишу, не подзвоню і про себе не нагадаю!", а її фото в альбомі Саркісова "лайкають" 2 землячки з Харцизька.

На перший погляд, ніби нічого особливого: може, Давида Саркісова з Юлією пов’язує віртуальна любов. Але піднявши архів сторінки Саркісова за 20 жовтня 2016 року, можна виявити доволі цікаві подробиці.

А саме:

Навпроти свого прізвища Саркісов вказує в дужках прізвище Бондаренко.

У його профілі є альбом "Кохана" з 11 фото Юлії.

По закладках "Цікаві сторінки" видно, що він — учасник групи "Донецьк Поширені питання", "Шукаю тебе", "Віддамо Даром" та десятка інших сторінок у контексті Донецька-терористична організація "ДНР".



Сторінка Давида Саркісова / Скриншот з відео

Плаксивий і страдницький вигляд має стрічка на стіні Саркісова, у якій повно сльозливих статусів покинутого Давида. Наприклад, сумний статус: "Я тебе ніколи не забуду. Ти залишишся в моєму серці назавжди!!! Мені тебе дуже не вистачає!".

Крім того, серед підписників Давида Саркісова можна виявити понад два десятки жінок із Донецька, Харцизька та Макіївки.

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Вказаної інформації цілком достатньо, щоби засвідчити факт "українського відрядження" Давида Саркісова як військовослужбовця 34-ї ОМСБр. Тим більше, що 34-а гірська бригада не раз встигла засвітитися на Донбасі.

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