Об этом рассказала боевой медик Карина Ярош в эксклюзивном интервью 24 Каналу, которая потеряла лучшего друга. Однако самым страшным оказалось не только это.

Смотрите также "Человек-легенда": воспоминания родных и близких о погибшем летчике Константине Оборине

"Это не передать словами"

Боевой медик потеряла на войне лучшего друга Владислава Вышатицкого. Они жили вместе с его девушкой. Однажды вечером Карина осталась дома одна – друг пошел на выход, а его девушка была на дежурстве.

Тогда, по ее словам, кто-то постучал в дверь. Это были начальник медицинской службы и девушка друга. Боевой медик заметила, что по их глазам было все понятно.



Однако так сложилось, что это еще было не худшее в этой ситуации. Как позже оказалось, хуже всего было, когда ты едешь забирать своего друга из стабилизационного пункта в мешке, а в морге уже ждет его девушка и все ваши собратья. Это не передать словами,

– подчеркнула она.

Ярош отметила, что в целом почти каждый выход на задание бывало настолько страшно, что она осознавала, что сейчас может погибнуть.

Обратите внимание! Полное интервью с боевым медиком Кариной Ярош можно прочитать завтра на сайте 24 Канала. Не пропустите!

Она добавила, что становилось страшно даже тогда, когда находилась в отдаленных от выездов местах. Ведь сейчас такая война, что может прилететь в любой момент.