Про це розповіла бойова медикиня Карина Ярош в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу, яка втратила найкращого друга. Однак найстрашнішим виявилось не лише це.

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"Це не передати словами"

Бойова медикиня втратила на війні найкращого друга Владислава Вишатицького. Вони жили разом з його дівчино. Одного вечора Карина залишилась вдома сама – друг пішов на вихід, а його дівчина була на чергуванні.

Тоді, за її словами, хтось постукав у двері. Це були начальник медичної служби та дівчина друга. Бойова медикиня зауважила, що по їхніх очах було все зрозуміло.



Однак так склалось, що це ще було не найгірше в цій ситуації. Як пізніше виявилось, найгірше було, коли ти їдеш забирати свого друга з стабілізаційного пункту в мішку, а в морзі вже чекає його дівчина і всі ваші побратими. Це не передати словами,

– наголосила вона.

Ярош зазначила, що загалом майже кожного виходу на завдання бувало настільки страшно, що вона усвідомлювала, що зараз може загинути.

Зверніть увагу! Повне інтерв’ю з бойовою медикинею Кариною Ярош можна прочитати завтра на сайті 24 Каналу. Не пропустіть!

Вона додала, що ставало страшно навіть тоді, коли перебувала у віддалених від виїздів місцях. Адже зараз така війна, що може прилетіти в будь-який момент.