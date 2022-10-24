Так, соцсети буквально взорвались мемами о боевых птицах. Как украинцы ответили на очередные российские выдумки, информирует 24 канал.
Кстати "Саша, беги быстрее": обнародовали новое видео падения военного самолета в Ейске
"Как боевые птицы российский истребитель ликвидировали"
Телеграмм-каналы активно распространяют мемы о боевых птицах, которые якобы стали причиной падения российского самолета. В частности, показали боевых гусей в шлемах и с Украиной в сердце. Кстати, стая этих птиц уничтожили российский вертолет в Херсонской области.
Также в сети показали "вероятный запуск" гусей из РСЗО. И даже обнародовали гуся на фоне взрывов с надписью "не мы начали эту войну!".
Реакция украинцев на заявления российских властей о причинах авиакатастрофы в Ейске / Фото из соцсетей
Также в твиттере было предположено, как именно могли готовиться чайки к уничтожению российского самолета. Это нужно видеть.
В твиттере "боевых птиц" показал и Эльдар Алиев. Парень отметил, что это якобы чайки батальона Прокопена.
Глава Центра предотвращения и противодействия коррупции Владимир Мартыненко отметил: "Похоже пилотам зарплату выдали и они решили обмыть по-богатому, а не всегда боярышником". Он добавил фото алкоголя "Чайка".
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Причина авиакатастрофы в Ейске по версии российских властей
- Вечером 17 октября российский бомбардировщик Су-34 упал на многоэтажку в Ейске. В результате погибли 15 человек. Впрочем, российские телеграмм-каналы уверяют, что жертв может быть гораздо меньше.
- В Минобороны государства-агрессора в день падения самолета заявили, что причина авиакатастрофы – возгорание в одном из двигателей.
- Неделю спустя после этого российские СМИ распространили информацию от силовиков. Те якобы установили, что еще во время взлета самолета в двигатели якобы залетели птицы. Как будто остальные чайки нашли при осмотре обломков.
Стоит увидеть – Как российский самолет упал на многоэтажку в Ейске: смотрите видео