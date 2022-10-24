Так, соцмережі буквально вибухнули мемами про бойових птахів. Як українці відповіли на чергові російські вигадки, інформує 24 канал.

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"Як бойові птахи російський винищувач ліквідували"

Телеграм-канали активно поширюють меми про бойових птахів, які нібито стали причиною падіння російського літака. Зокрема, показали бойових гусей у шоломах та з Україною в серці. До речі, зграя цих птахів знищили російський вертоліт на Херсонщині.

Також у мережі показали "ймовірний запуск" гусей з РСЗВ. Та навіть оприлюднили гуску на фоні вибухів з написом "не ми почали цю війну!".

Реакція українців на заяви російської влади про причини авіакатастрофи у Єйську / Фото з соцмереж

Також у твітері припустили, як саме могли готовутися чайки до знищення російського літака. Це треба бачити.

У твітері "бойових птахів" показав і Ельдар Алієв. Хлопець зазначив, що це нібито чайки батальйону Прокопена.

Голова Центру запобігання та протидії корупції Володимир Мартиненко зазначив: "Схоже пілотам зарплату видали і вони вирішили обмити по-багатому, а не як завше бояришніком". Він додав фото алкоголю "Чайка".

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Причина авіакатастрофи у Єйську за версією російської влади

Ввечері 17 жовтня російський бомбардувальник Су-34 впав на багатоповерхівку у Єйську. Внаслідок цього загинуло 15 людей. Втім, російські телеграм-канали запевняють, що жертв може бути значно менше.

У Міноборони держави-агресора в день падіння літака заявили, що причина авіакатастрофи – займання в одному з двигунів.

Через тиждень після цього російські ЗМІ поширили інформацію від силовиків. Ті нібито встановили, що ще під час зльоту літака у двигуни нібито залетіли птахи. Начебто решти чайок знайшли під час огляду уламків.

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