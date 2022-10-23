Його на камеру відеореєстратора зняли очевидці, які саме проїжджали повз багатоповерхівку. У ролику, який 24 канал виявив в одному з телеграм-каналів, чітко видно як момент, коли повітряне судно Су-34 спалахнуло, так і катапультованого пілота.

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Літак спалахнув миттєво

Власники відеореєстратора спокійно собі їхали ввечері, не підозрюючи, очевидцями чого вони стануть. На відео видно, як вони без поспіху пересуваються дорогою, як в якийсь момент у поле зору потрапляє військовий Су-34. Ще мить – він займається, а ще через секунду – влітає на всій швидкості у багатоповерхівку.

На цьому відео, яке з'явилося в мережі, можна побачити не лише потужний вибух, а й пілота літака. Того, хто не відвів повітряне судно від житлового масиву, а буквально прирік на загибель десяток людей.

Момент влучання військового літака Су-34 у багатоповерхівку у Єйську: дивіться відео

Особливої уваги заслуговує жінка, котра їхала поруч з водієм. Коли літак влетів у будинок, вона почала голосити: "Саша, тікай бистрєє. Люді-люді, нє сбєй нікаго". Ці двоє теж вчинили як справжні росіяни: втекли якомога швидше, щоб ще їх не наздогнало лихо.

Що відомо про влучання літака у багатоповерхівку

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