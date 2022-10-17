У Єйську російський Су-34 впав за 150 метрів від школи. Удар був настільки сильним, що стіни затрусилися, а приміщення охопило димом. Про це пишуть російські ЗМІ.
До теми З'явилось відео падіння військового літака на житловий будинок у Єйську
Від авіатрощі Су-34 постраждали діти
Вчителі вивели школярів на вулицю. Втім, за даними російських ЗМІ, троє дітей віком 8 – 10 років постраждали. Один неповнолітній наразі перебуває у важкому стані.
Також відомо про щонайменше шістьох загиблих та 27 поранених. Втім, очевидці повідомили, що насправді кількість жертв може сягати щонайменше 10.
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Су-34 впав поблизу школи у Єйську: дивіться відео
Що відомо про авіатрощу в Єйську
- Російський бомбардувальник ввечері 17 жовтня впав на багатоповерхівку. Будинок охопило полум'ям. Пошкоджено щонайменше 17 квартир.
- Винищувач ніс повний боєкомплект. На кадрах з місця подій чути, як відбувалася детонація.
- Міноброни Росії заявило, що це нібито був тренувально-учбовий політ. Переконують, що причина аварії – займання одного з двигунів. Пілоти катапультувалися.
- Вісім постраждалих, серед яких і дитина, наразі перебувають у важкому стані.
- За фактом падіння літака відкрили кримінальне провадження. Детальніше про авіатрощу у Єйську читайте у матеріалі 24 каналу.
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