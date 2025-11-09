Укр Рус
9 ноября, 22:46
3

Война в Донецкой области, которая является главной целью Путина, достигла своего пика, – Зеленский

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Россия бросила все свои силы на захват города Покровск в Донецкой области.
  • Зеленский сообщил о значительных потерях вражеской армии.

В последние дни российские войска сосредоточили все свои усилия на захвате города Покровск. Боевые действия в Донецкой области, основной для российского диктатора Путина, ведутся с максимальной жестокостью.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Москва бросила на Покровскую операцию огромные силы – около 170 тысяч военнослужащих. Об этом говорится в материале The Guardian, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о российском наступлении на Покровск?

По словам Зеленского, несмотря на многочисленные попытки, россияне не достигли успеха и понесли значительные потери на этом направлении.

В Украине отметили, что только в октябре российская армия потеряла 25 тысяч убитыми и ранеными солдатами, что является рекордом за все время вторжения.

Вот и вся история. Там нет ни одного (российского, – 24 Канал) успеха. И много потерь,
– резюмировал он.

Какова ситуация в Донецкой области?

  • Как сообщает ISW, темпы наступления российских войск на Покровском направлении сейчас снизились, однако могут снова вырасти после подкрепления и налаживания логистики. Оккупанты пытаются прорваться через город, используя гражданскую одежду, что является нарушением международного права.

  • Враг безрезультатно пытается проникнуть на северные окраины Покровска, тогда как украинские штурмовые группы продолжают зачистку дом за домом. Особое внимание защитники уделяют выявлению и ликвидации вражеских экипажей беспилотников.

  • Российские войска также пытаются атаковать в районе соседнего Мирнограда, однако силы обороны держат позиции и не позволяют врагу закрепиться на подступах к городу.

  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Силы обороны имеют план действий в любой ситуации на фронте у Покровска.

  • По оценке генерала армии Николая Маломужа, Путин сконцентрировал все усилия на захвате Покровска, понимая, что это может быть его последний шанс. В то же время отсутствие реальных успехов на фронте и его заявления о ядерных испытаниях свидетельствуют о растерянности российского руководителя и то, что он оказался в тупике.