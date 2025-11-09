Війна на Донеччині, що є головною метою Путіна, досягла свого піку, – Зеленський

Останніми днями російські війська зосередили всі свої зусилля на захопленні міста Покровськ. Бойові дії в Донецькій області, основній для російського диктатора Путіна, ведуться з максимальною жорстокістю.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Москва кинула на Покровську операцію величезні сили – близько 170 тисяч військовослужбовців. Про таке йдеться у матеріалі The Guardian, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про російський наступ на Покровськ?

За словами Зеленського, попри численні спроби, росіяни не досягли успіху та зазнали значних втрат на цьому напрямку.

В Україні зазначили, що лише в жовтні російська армія втратила 25 тисяч убитими та пораненими солдатами, що є рекордом за весь час вторгнення.

Оце й вся історія. Там немає жодного (російського, – 24 Канал) успіху. І багато втрат,

– резюмував він.

Яка ситуація в Донецькій області?