В "Азове" отметили, что сейчас говорят "Христос Воскрес – Воскреснет Украина". Но вместе с тем у бойцов вопрос – хватит ли чудес Христа на воскресение Мариуполя.

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Бог смотрит на город Марии

Азовцы отметили, что сейчас Бог смотрит сверху на город, названный в честь матери Его Сына – Марии. На город, который уничтожают оккупанты.

Бог смотрит на город Марии сверху. На дома, жителей которых вырвали вражеские снаряды, как детей из материнского лона. На защитников города, который носит имя матери его сына,

– отметили в "Азове".

Как сейчас выглядит Мариуполь / Фото полка "Азов"

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