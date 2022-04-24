В "Азові" зазначили, що зараз кажуть "Христос Воскрес – Воскресне Україна". Та разом з тим у бійців питання – чи вистачить див Христа на воскресіння Маріуполя.

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Бог дивиться на місто Марії

Азовці зазначили, що зараз Бог дивиться згори на місто, назване на честь матері Його Сина – Марії. На місто, яке знищують окупанти.

Бог дивиться на місто Марії зверху. На будинки, мешканців яких вирвали ворожі снаряди, мов дітей з материнського лона. На захисників міста, яке носить ім'я матері його сина,

– наголосили в "Азові".

Як зараз виглядає Маріуполь / Фото полку "Азов"

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