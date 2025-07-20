Молодой военный ранее испытывал ряд ранений, но после этого возвращался на фронт. Ему было всего 23 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Обуховский городской совет.

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Что известно о погибшем защитнике?

Община отдала последнюю дань уважения молодому солдату Богдану Артемовичу Карповичу, который служил водителем пулеметного отделения пулеметного взвода стрелковой специализированной роты стрелкового специализированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Известие о гибели Богдана отозвалась жгучей болью в сердцах родных и всех, кто знал и уважал его. Ведь этот хороший, приветливый, веселый и коммуникабельный парень любил свою семью, имел много друзей и, конечно, еще был только в самом начале своей жизни,

– говорится в сообщении.

Известно, что мужчина родился 19 мая 2002 года в Обухове. После обучения в Обуховском академическом лицее №3 он поступил в Киевский техникум электронных приборов, который закончил по специальности "электронные коммуникации и радиотехника".

Во время срочной службы в рядах Вооруженных сил Украины Богдан застал начало полномасштабного вторжения России. Летом 2022 года он принял сознательное решение подписать контракт с ВСУ. Защищал Украину в районе Бахмута Донецкой области.

После подписания нового контракта он служил в должности водителя подразделения, связанного с управлением дронами. Он кроме других задач вывозил с поля боя погибших и раненых собратьев поля боя.

"Служил честно, имел благодарности от командования. Близким не очень рассказывал о своей службе. Говорил, что все у него хорошо. Собирался на днях в отпуск. Последний раз выходил на связь 4 июля, а 6-го июля погиб вблизи населенного пункта Константиновка", – говорится в сообщении.

Защитника дома ждали родители и две сестрички. Простились с Богданом Карповичем в Обухове 14 июля. Еще при жизни военный был награжден медалью "За службу Украине" и медалью "Защитнику Отечества".

Напомним, также на фронте погиб Вячеслав Боженко – студент второго курса факультета физического воспитания, спорта и здоровья Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова. Свой последний бой воин встретил 16 июля.