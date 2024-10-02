Богдан Криль стал восьмой жертвой циничной российской атаки. О его смерти в своем телеграм-канале сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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Что известно о гибели мужчины

Вечером 2 октября Садовый сообщил, что в результате российской атаки на Львов 4 октября погиб еще один человек.

Криль Богдан Андреевич, 1955 года рождения, стал восьмой жертвой этого трагического нападения. Он получил тяжелые ранения во время атаки,

– сообщил городской голова.

Криль Богдан / Фото Андрея Садового

Он добавил, что медики боролись за жизнь мужчины 29 дней, к сожалению, его не удалось спасти.

На его смерть также отреагировала кафедра "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии" Львовской политехники, доцентом которой был Богдан Криль.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 1 октября 2024 года на 70-м году жизни после тяжелого ранения, полученного во время ракетной атаки 4 сентября 2024 года, отошел в вечность доцент кафедры "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии", известный специалист по автоматизации и технологическим измерениям, человек энциклопедических знаний, высокой порядочности и интеллигентности", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! Парастас состоится 2 октября 2024 года в 19:00 в храме Святого Иосифа Обручника по адресу: улица Зализняка, 11. Похоронная процессия пройдет 3 октября в 10:00 из этого же храма.