Богдан Кріль став восьмою жертвою цинічної російської атаки. Про втрату у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Що відомо про загибель чоловіка

Увечері 2 жовтня Садовий повідомив, що внаслідок російської атаки на Львів 4 жовтня загинула ще одна людина.

Кріль Богдан Андрійович, 1955 року народження, став восьмою жертвою цього трагічного нападу. Пан Богдан отримав важкі поранення під час атаки,

– повідомив міський голова.

Кріль Богдан / Фото Андрія Садового

Він додав, що медики боролися за життя чоловіка 29 днів, на жаль, його не вдалося врятувати.

На його смерть також відреагувала кафедра "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" Львівської Політехніки, доцентом якої був Богдан Кріль.

"З глибоким сумом сповіщаємо, що 1 жовтня 2024 року на 70-му році життя після важкого поранення, отриманого під час ракетної атаки 4 вересня 2024 р., відійшов у вічність доцент кафедри "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", знаний фахівець з автоматизації та технологічних вимірювань, людина енциклопедичних знань, високої порядності та інтелігентності", – мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Парастас відбудеться 2 жовтня 2024 року о 19:00 у храмі Святого Йосифа Обручника за адресою: вулиця Залізняка, 11. Похорон розпочнеться 3 жовтня о 10:00 з цього ж храму.

Внаслідок російського удару по Львову загинула майже вся родина

Внаслідок російської атаки на Львів 4 вересня загинули Євгенія Базилевич та її доньки Ярина, Дарина і Емілія. Єдиним, кому вдалося вижити з родини Базилевичів – батько Ярослав.

Наймолодшій доньці, Емілії, було лише 7 років, і вона нещодавно перейшла до другого класу. 18-річна Дарина Базилевич навчалася на другому курсі програми "Культурологія" на Гуманітарному факультеті УКУ.

21-річна Ярина Базилевич обіймала посаду програмної менеджерки в офісі проєкту "Львів – Молодіжна столиця Європи 2025".

Ярослава Базилевича врятувало те, що в момент удару він повернувся до квартири по воду зі сходової клітки.