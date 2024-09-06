Усі вони загинули у власному помешканні внаслідок ракетного обстрілу Росії вночі 4 вересня. Попрощатись із загиблими прийшли рідні, друзі, громадські діячі та мешканці Львова, інформує 24 Канал.

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Як повідомив кореспондент 24 Каналу, чоловік та батько сімейства – Ярослав Базилевич, який теж постраждав унаслідок удару росіян, присутній на процесії прощання.



Львів прощається із загиблими унаслідок удару росіян 4 вересня / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Попрощатись із загиблими прийшли рідні, знайомі та просто жителі міста / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Чин похорону чотирьох членів родини Базилевич – 43-річної Євгенії і трьох дівчат – 7-річної Емілії, 18-річної Дарини та 21-річної Ярини розпочався о 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Що відомо про сім'ю Базилевичів

Наймолодшій доньці Емілії було 7 років, вона перейшла у 2 клас. 18-річна Дарина Базилевич навчалася на другому курсі програми "Культурологія" Гуманітарного факультету УКУ.

Ярина Базилевич працювала програмною менеджеркою в офісі "Львів — молодіжна столиця Європи 2025". Дівчині був 21 рік.

Живим залишився лише чоловік та батько — Ярослав Базилевич. У момент влучання він повернувся зі сходової клітки до квартири по воду й вижив.

Матір Євгенію та трьох її доньок поховають на Личаківському кладовищі.