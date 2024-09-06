Все они погибли в собственном доме в результате ракетного обстрела России ночью 4 сентября. Проститься с погибшими пришли родные, друзья, общественные деятели и жители Львова, информирует 24 Канал.

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Как сообщил корреспондент 24 Канала, муж и отец семейства – Ярослав Базилевич, который тоже пострадал в результате удара россиян, присутствует на процессии прощания.

Львов прощается с погибшими в результате удара россиян 4 сентября / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Проститься с погибшими пришли родные, знакомые и просто жители города / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Чин похорон четырех членов семьи Базилевич – 43-летней Евгении и трех девушек – 7-летней Эмилии, 18-летней Дарьи и 21-летней Ярины начался в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Что известно о семье Базилевичей

Самой младшей дочери Эмилии было 7 лет, она перешла во 2 класс. 18-летняя Дарья Базилевич училась на втором курсе программы "Культурология" Гуманитарного факультета УКУ.

Ярина Базилевич работала программным менеджером в офисе "Львов - молодежная столица Европы 2025". Девушке был 21 год.

Живым остался только муж и отец – Ярослав Базилевич. В момент попадания он вернулся с лестничной клетки в квартиру за водой и выжил.

Мать Евгению и трех ее дочерей похоронят на Лычаковском кладбище.