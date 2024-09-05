Після атаки, українці масово поширювали їх родинне фото: дружина у вишиванці, світлі діти, посмішки. Лише по фото було зрозуміло, що країна-терорист позбавила життя неймовірну сім'ю. 24 Канал зібрав факти про сім'ю Базилевичів.

Дивіться також Страшна ситуація: Садовий сказав, в якому стані чоловік, що втратив сім'ю через атаку по Львову

Наймолодшій доньці Базилевичів Емілії було 7 років. Дівчинка перейшла у 2-ий клас.

Старші доньки – 21-річна Ярина та 18-річна Дарина: Ярина працювала менеджеркою офісу "Львів – молодіжна столиця Європи". Дарина навчалася в Українському католицькому університеті на культуролога.



Сім'я Базилевичів / Фото з фейсбуку

Ярина працювала прогрмною менеджеркою

"З невимовним жалем у серці повідомляємо, що внаслідок нічної російської атаки загинула наша колега Ярина Базилевич, їй було всього 21. Дівчина – добра і світла людина, програмна менеджерка Офісу "Львів — Молодіжна столиця Європи 2025". Вона працювала з нами від початку створення МолоДвіжЦентру, а згодом і всієї мережі ТВОРИ!.", – зазначаили на сторінці "ТВОРИ".



21-річна Ярина загинула унаслідок ракетного обстрілу Львова / Фото зі сторінки огранізації "ТВОРИ"

Дарія була студенткою УКУ

Дарії Базилевич було всього 18 років. Дівчина навчалася на другому курсі програми "Культурологія" Гуманітарного факультету УКУ, була активною студенткою, менторкою "Лабораторії волонтерства" УКУ, повідомили у в університеті. Зазначають, що дівчина займалась в театральній студії, вивчаючи аспекти акторського мистецтва.

Дарія отримувала стипендію. В УКУ пригадали, що в мотиваційному листі на отримання стипендії вона писала, що обрала для вивчення культурологію, "оскільки є дуже творчою людиною, цікавиться культурою та історією своєї країни і в майбутньому хоче розвивати культуру України та розповідати про неї всьому світу".

"Ця пристрасть виникла в мені завдяки моїй родині, яка завжди ділилася зі мною історіями про випробування, через які пройшли наші предки внаслідок світових воєн, Голодомору та Радянського Союзу. Окрім мене, мої батьки виховують ще двох сестер, і у нас неймовірно дружна та гармонійна сім'я. Моя сім'я – це невичерпне джерело підтримки, яке не можна порівняти ні з яким іншим. Вони – найбільша опора в моєму житті, яка допомагає мені долати будь-які перешкоди", – писала Дарія.



Дарія була студенткою УКУ і хотіла розвивати українську культуру / Фото з фейсбуку

Також дівчина писала, що з 7 років є членом Національної скаутської організації "Пласт”, яка навчила її "самостійності, роботі в команді, творчості, подарувала багато друзів і щасливих спогадів".

Сім'я – частина "Пласту"

Євгенія Базилевич та її троє доньок, які сьогодні загинули внаслідок російського удару по Львову, були скаутами, повідомила скаутська організація "Пласт".

В організації розповіли, що мама Євгенія Садовська юнакувала в Пчілках, у 90-х роках, гурток "Первоцвіти", виховниця Надія Цюра.

Дівчата любили активні види спорту

Львівський скеледром The WALL опублікував фото сім'ї. Зазначають, що упродовж багатьох років сім'я Базилевичів була їхніми клієнтами, а діти буквально стали вихованцями.

"Сьогодні російська ракета вбила у будинку на Коновальця неймовірних людей та частину нашого спортивного клубу: Євгенію Базилевич та трьох її доньок – Ярину, Дарину та Емілію. Упродовж багатьох років вони були не просто відвідувачами, а справжніми друзями скеледрому The WALL. І ці діти дійсно росли на наших очах", – ідеться у повідомленні.



Найменша дівчинка сім'ї Бразилевич – Емілія / Фото The WALL



Ярина Бразилевич / Фото The WALL



Мама дівчаток займалась селелазенням разом із ними / Фото The WALL

Ярослав Базилевич – нащадок Івана Франка

Ярослав має родинні зв'язки з родом письменника Івана Франка. Він – онук Зоряна Базилевича, родича невістки Івана Франка по синові Петру – Ольги Франко. Мати Ольги Франко була з роду Базилевичів.

"Щирі співчуття родині Базилевичів, Білевичів і Франків... Плачу разом з вами... Сьогодні рід великого Франка зазнав прямого удару в серце від того страшного "темного царства", яке несе росія", — написала франкознавиця Наталя Тихолоз.

Ярослав щемливо писав про дітей і дружину

На сторінці батька дівчаток, Ярослава Базилевича, 24 серпня цього року було опубліковано допис, де він радів через те, що старша донька навчала керуванню автівкою середню доньку.



Сім'я шанувала українські традиції / Фото з фейсбуку

Також на його сторінці є минулорічний допис, де він ділиться своїми відчуттями з приводу 22-річної річниці шлюбу.

"Ну що ж, 22 офіційно + 3 – це вже чверть століття. Не зовсім кругло, але маю настрій на кругло. Ми вже стільки разом, що я вже себе без Тебе майже не пам'ятаю! Ти мій фундамент, моя основа, до якої я весь час можу і повертаюсь. Ти мій Partner in crime. З Тобою цікаво, гарно, вільно, свободно і прекрасно. Я можу Тобі розповісти все, ну – насправді все, Ти ж знаєш! У нас з Тобою вже багато досвіду позаду і сподіваюся ще більше попереду. Мені подобається з Тобою тусити зі старими та з "Новими друзями", знайомитися з цікавими людьми – ти їх притягаєш. Дякую, що витерпіла мене, я хочу ще раз таких 25 і вже з тим досвідом, що ми маємо, а вже тоді побачимо. То ж у дорогу!" – написав Ярослав Базилевич, звертаючись до дружини.

Сам чоловік дивом вижив. Рятувальник із місця атаки повідомив, що за версією очевидців, Ярослав у момент влучання повернувся зі сходової клітки до квартири по воду й вижив.



Ярослава Базилевича рятувальники забрали, коли той намагався розбирати завали будинку / Фото Роман Балюк