Об этом 25 ноября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источник в Генеральном штабе ВСУ и еще одного собеседника.

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Что известно о возвращении Кротевича в армию?

Богдан Кротевич присоединился к "Азову" в 2014 году. Он участвовал в боевых операциях АТО/ООС, а в 2021 году возглавил штаб подразделения.

После начала полномасштабного вторжения России Кротевич участвовал в обороне Мариуполя и был помощником командира. В сентябре 2022 года он вернулся из российского плена.

После этого "Тавр" присоединился к восстановлению боеспособности подразделения и его расширению до 12-й бригады специального назначения "Азов".

26 февраля 2025 года в бригаде сообщили, что подполковник Богдан Кротевич завершает службу и покидает должность начальника штаба. После увольнения он занимался двумя оборонными проектами и частным бизнесом.

Теперь Кротевич возвращается в армию и, по информации собеседников УП, возглавит 42-ю отдельную бригаду морской пехоты. Также стало известно, кто может стать заместителем Кротевича. Эту должность должен занять бывший командир 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин с позывным "Гений".

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Напомним, 26 февраля 2025 года стало известно, что Богдан Кротевич с позывным "Тавр" завершает службу в "Азове" и покидает должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения. В подразделении отметили, что он посвятил бригаде более 10 лет службы. После возвращения из российского плена Кротевич работал над восстановлением боеспособности подразделения и его расширением до бригады.