Про це 25 листопада повідомила "Українська правда" з посиланням на джерело в Генеральному штабі ЗСУ та ще одного співрозмовника.

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Що відомо про повернення Кротевича до війська?

Богдан Кротевич долучився до "Азову" у 2014 році. Він брав участь у бойових операціях АТО/ООС, а у 2021 році очолив штаб підрозділу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Кротевич брав участь в обороні Маріуполя та був помічником командира. У вересні 2022 року він повернувся з російського полону.

Після цього "Тавр" долучився до відновлення боєздатності підрозділу та його розширення до 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

26 лютого 2025 року в бригаді повідомили, що підполковник Богдан Кротевич завершує службу та залишає посаду начальника штабу. Після звільнення він займався двома оборонними проєктами та приватним бізнесом.

Тепер Кротевич повертається до війська та, за інформацією співрозмовників УП, очолить 42-гу окрему бригаду морської піхоти. Також стало відомо, хто може стати заступником Кротевича. Цю посаду має обійняти колишній командир 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Олександр Ширшин із позивним "Геній".

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Нагадаємо, 26 лютого 2025 року стало відомо, що Богдан Кротевич із позивним "Тавр" завершує службу в "Азові" та залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення. У підрозділі зазначили, що він присвятив бригаді понад 10 років служби. Після повернення з російського полону Кротевич працював над відновленням боєздатності підрозділу та його розширенням до бригади.