Богдан Маркевич погиб 28 сентября 2024 года в результате вражеской атаки. Трагическое известие сообщили в ЛНУ имени Ивана Франко, где военный работал до того, как стал на защиту государства.

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На войне с Россией погиб Богдан Маркевич

Богдан Маркевич был также и выпускником факультета журналистики Львовского университета. После этого он работал ассистентом кафедры языка средств массовой информации. В январе 2024 Богдан Маркевич присоединился к обороне Украины в рядах Вооруженных Сил.

В ЛНУ рассказали, что коллеги помнят Богдана как образцового работника, настоящего интеллектуала, замечательного, интересного, хорошего человека, который никогда не отказывал другим в помощи.

Академическое сообщество Львовского национального университета имени Ивана Франко глубоко скорбит в связи с невосполнимой утратой и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшего Героя,

– написали в университете.

На гибель Героя отреагировали также в Студенческом Совете факультета журналистики ЛНУ.

Для всех нас он останется не только образцовым работником, но и человеком, который всегда помогал и поддерживал. Богдан Михайлович любил свою работу, а весь факультет обожал его,

– говорится в публикации.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память!