Харьковская областная прокуратура рассказала, что 61-летний судья погиб. Еще трое женщин получили ранения.

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На Харьковщине погиб судья Верховного суда

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что ориентировочно в 13:00 28 сентября российские оккупанты ударили дроном по авто в Казачьей Лопани Харьковского района.

Дрон попал в частное авто. Погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются. Еще трое женщин получили ранения, госпитализированы в медицинское учреждение,

– заявил Олег Синегубов.

Впоследствии в Харьковской областной прокуратуре рассказали, что по предварительным данным – раненые женщины также находились в авто, которое атаковала Россия.

28 сентября вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль Mitsubishi Lancer в поселке Казачья Лопань Дергачевской территориальной общины. 61-летний водитель погиб на месте. Жертвой циничного удара стал судья Верховного Суда, который развозил гуманитарную помощь местным жителям,

– рассказали в прокуратуре.

Там объяснили, что уточненную информацию предоставят после установления всех деталей очередного преступления российской армии.

По данным источника РБК-Украина, погибший судья – Леонид Лобойко. Впоследствии официально на страницах Верховного Суда подтвердили эту информацию.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и коллегам погибшего судьи.