Харківська обласна прокуратура розповіла, що 61-річний суддя загинув. Ще троє жінок зазнали поранень.

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На Харківщині загинув суддя Верховного суду

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що орієнтовно о 13:00 28 вересня російські окупанти вдарили дроном по авто в Козачій Лопані Харківського району.

Дрон влучив у приватне авто. Загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються. Ще троє жінок зазнали поранень, госпіталізовані до медичного закладу,

– заявив Олег Синєгубов.

Згодом у Харківській обласній прокуратурі розповіли, що за попередніми даними – поранені жінки також перебували в авто, яке атакувала Росія.

28 вересня ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль Mitsubishi Lancer у селищі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади. 61-річний водій загинув на місці. Жертвою цинічного удару став суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям,

– розповіли в прокуратурі.

Там пояснили, що уточнену інформацію нададуть після встановлення всіх деталей чергового злочину російської армії.

За даними джерела РБК-Україна, загиблий суддя – Леонід Лобойко. Згодом офіційно на сторінках Верховного Суду підтвердили цю інформацію.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та колегам загиблого судді.