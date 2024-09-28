Захватчики пытаются осуществлять там штурмовые действия и наступать. Об этом 24 Каналу рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.

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"Они пытаются перегруппироваться и кое-где атаковать. Больше всего они атакуют все-таки в Волчанске, потому что там более сконцентрированы силы. Я так понимаю, это направление для них сейчас является более важным. Они пытаются осуществлять там какие-то штурмовые действия, наступать", – сказал он.

Боевые действия в Волчанске

Виталий Саранцев отметил, что это условия городской застройки. Ведение боевых действий в таких условиях чрезвычайно сложны. Ведь несмотря на то, что в Волчанске фактически все разрушено, дома и промышленные объекты, которые там остаются, не дают возможности полностью контролировать территории.

Они дают возможность скрыто передвигаться. Мы сообщали о том, что противник начал рыть туннели между домами, чтобы скрыто перемещать личный состав. Затем он накапливается в каком-то определенном месте и начинает проводить штурмовые действия,

– объяснил спикер.

Также враг не отказывается от применения тяжелой техники на том направлении. Захватчики привлекают артиллерию РСЗО, осуществляют бомбардировку Волчанска с целью нанесения огневого поражения подразделениям Сил обороны.

Обратите внимание! Накануне бойцы ГУР успешно зачистили и освободили от россиян завод в Волчанске. На заблокированном объекте находилось примерно 80 захватчиков, которые находились под командованием спецназовцев российской военной разведки. Большинство оккупантов было уничтожено, а примерно 20 – взято в плен.

Ситуация на участке Глубокое – Липцы

Спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" подчеркнул, что на участке Глубокое – Липцы враг незначительно уменьшил свою активность и несколько меньше штурмует. Потому что там ВСУ удалось перерезать логистические пути россиян.

Подразделения (россиян – 24 Канал), которые выполняют боевые задачи на передовых позициях, пока не имеют достаточного обеспечения ни продовольствия, ни медикаментов, ни боеприпасов. Поэтому враг пытается дистанционно, с помощью FPV-дронов или артиллерии наносить огневое поражение Силам обороны,

– отметил Саранцев.