Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан подтвердил, что Сергею Стерненко предлагали возглавить Одесское СБУ. Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель отрицала эту информацию.

Вопрос о том, предлагали ли Стеренко должность в СБУ Одессы, Андрею Богдану задал в своей заметке журналист Денис Рафальский. В комментариях экс-глава Офиса Президента отписался: действительно такое было.

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Стерненко предлагали должность в СБУ

Как отписался Андрей Богдан "было такое". Впрочем, добавил субъективное мнение, что это было "из-за кадрового голода".

Но, я думаю он это сделал на автомате, как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод кароче, (оригинальная орфография – 24 канал),

– ответил Богдан.

Пост Рафальского, где он обратился к Богдану / Скриншот

В недавнем интервью СМИ Стерненко заявил, что ему действительно предлагали возглавить одесское управление СБУ. Возражения пресс-секретаря президента Юлии Мендель не являются обоснованными, отметил Стерненко, потому что ее на той встрече даже не было.

Впрочем, активист рассказал: дальше предложения дело не пошло.

Зеленский предложил Баканову со мной об этом поговорить, я обещал подумать. Но дальше этого дело не пошло. Не хочу я работать в СБУ,

– заявил Стерненко.

Мендель отрицала предложение Стерненко

О том, что Сергею Стерненко предлагали должность в СБУ, написал его адвокат Маси Наем. Он отметил: лично слышал это на встрече, где был Зеленский, он и еще по меньшей мере 10 человек.

Маси Наем написал это сообщение в фейсбуке, чтобы опровергнуть предыдущие слова пресс-секретаря президента Юлии Мендель. Она рассказывала СМИ, что Зеленский не вмешивается в ход дела Стерненко и не предлагал ему никаких должностей.

Стерненко – "агент СБУ"

Относительно Сергея Стерненко и Службы безопасности Украины в медиапространстве ходит еще одна информация. Якобы активист подрабатывал агентом СБУ. Такую информацию в частности распространил журналист Владимир Бойко. Он заявил: Сергей Стерненко ранее был агентом Департамента защиты национальной государственности СБУ.

По словам журналиста, похищения человека, за которое он получил срок, Стерненко делал по указанию руководства Департамента. Однако Стерненко вроде бы "не сохранил верность службе безопасности", поэтому за него и не вступились.

Впрочем, эту информацию опроверг глава Службы Иван Баканов. На тот момент, о котором говорится, он еще не возглавлял спецслужбу, но заверил, что в архивах нет "агента Стерненко".