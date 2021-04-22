Ексголова Офісу Президента Андрій Богдан підтвердив, що Сергієві Стерненку пропонували очолити одеське СБУ. Раніше речниця президента Юлія Мендель заперечувала цю інформацію.

Питання про те, чи пропонували Стеренку посаду в СБУ Одеси, Андрієві Богдану задав у своєму дописі журналіст Денис Рафальський. У коментарях ексголова Офісу Президента відписався: справді таке було.

Раніше Стерненко прокоментував "співпрацю з СБУ" та "кришування наркотрафіку"

Стерненку пропонували посаду в СБУ

Як відписався Андрій Богдан "Було таке". Втім, додав суб'єктивну думку, що це було "через кадровий голод".

Но, я думаю він це зробив це на автоматі, якраз тоді формували список депутатів, правоохоронців і уряду. Гострий кадровий голод кароче, (оригінальна орфографія – 24 канал),

– відписав Богдан.



Пост Рафальського, де він звернувся до Богдана / Скриншот

У нещодавньому інтерв'ю ЗМІ Стерненко заявив, що йому справді пропонували очолити одеське управління СБУ. Заперечення прессекретарки президента Юлії Мендель не є обґрунтованими, зазначив Стерненко, бо її на тій зустрічі навіть не було.

Втім, активіст розповів: далі пропозиції справа не пішла.

Зеленський запропонував Баканову зі мною про це поговорити, я обіцяв подумати. Але далі цього справа не пішла. Не хочу я працювати в СБУ,

– заявив Стерненко.

Мендель заперечувала пропозицію Стерненку

Про те, що Сергієві Стерненку пропонували посаду в СБУ, написав його адвокат Масі Наєм. Він зазначив: особисто чув це на зустрічі, де був Зеленський, він та ще щонайменше 10 людей.

Масі Наєм написав цей допис у фейсбуці, аби спростувати попередні слова речниці президента Юлії Мендель. Вона розповідала ЗМІ, що Зеленський не втручається у хід справи Стерненка і не пропонував йому жодних посад.

Стерненко – "агент СБУ"

Щодо Сергія Стерненка та Служби безпеки Україна у медіапросторі ходить ще одна інформація. Нібито активіст підпрацьовував агентом СБУ. Таку інформацію зокрема поширив журналіст Володимир Бойко. Він заявив: Сергій Стерненко раніше був агентом Департаменту захисту національної державності СБУ.

За словами журналіста, викрадення людини, за яке він отримав термін, Стерненко робив за вказівкою керівництва Департаменту. Однак Стерненко начебто "не зберіг вірність Службі безпеки", тому за нього і не заступилися.

Втім, цю інформацію одразу заперечив голова Служби Іван Баканов. На той момент, про який мовиться, він ще не очолював спецслужбу, але запевнив, що в архівах немає "агента Стерненка".