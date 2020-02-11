Богдан – Богвзян: как соцсети реагируют на ротации в Офисе Президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя своего Офиса Андрея Богдана и назначил на его место Андрея Ермака. На такие ротации в Офисе Президента уже отреагировали в социальных сетях, не обошлось и без шуток.
Самые яркие реакции социальных сетей собрал 24 канал.
Важно! Зеленский уволил Богдана
Пока кое-кто просто констатирует, что "Богдан официально всё", другие решили шутить. В частности, хорошим поводом для шуток, как и раньше, стала фамилия экс-главы ОПУ – уж слишком она похожа на имя.
Пишут в социальных сетях и о том, что в Украине появился "новый Богдан". И зовут его Андреем Ермаком. Отмечают, что здесь главное, что "новый Богдан" – до сих пор Андрей.
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