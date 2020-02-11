Богдан – Богвзян: как соцсети реагируют на ротации в Офисе Президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя своего Офиса Андрея Богдана и назначил на его место Андрея Ермака. На такие ротации в Офисе Президента уже отреагировали в социальных сетях, не обошлось и без шуток.

Самые яркие реакции социальных сетей собрал 24 канал.

Важно! Зеленский уволил Богдана

Пока кое-кто просто констатирует, что "Богдан официально всё", другие решили шутить. В частности, хорошим поводом для шуток, как и раньше, стала фамилия экс-главы ОПУ – уж слишком она похожа на имя.

Богдан - Богвзян — 420/710 (@Xpucmoc666) February 10, 2020

Пишут в социальных сетях и о том, что в Украине появился "новый Богдан". И зовут его Андреем Ермаком. Отмечают, что здесь главное, что "новый Богдан" – до сих пор Андрей.

в нас новий Богдан.

називається Єрмак.https://t.co/zNK4DhaIje — мел (@your_melanie) February 11, 2020

Богдан & Єрмак = коса на камінь )) — Ingvar (@IKristinopolsky) February 11, 2020

Пішов Богдан, пішла епоха... — Слава Ісусу Христу! (@BratAdvocat) February 11, 2020

Богдан дембельнувся — Олег Петров (@wUwQotWJqZ1aVJD) February 11, 2020

ще перший продзвенів дзвіночок

як не взяли у ватікан

тепер іди куди захочеш

богдан — Кокс Квасьневского (@kokskvas) February 11, 2020

Після звільнення з посади Андрій Богдан був змушений здати табельний лук, стріли і коня. https://t.co/tsaLV6Echl — Atter (@Mr_Frant92) February 11, 2020