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      Богдан – Богвзян: як соцмережі реагують на ротації в Офісі Президента

      2836 Читать новость на русском
      Що соцмережі кажуть про відставку Андрія Богдана / фото з вільних джерел

      Президент України Володимир Зеленський звільнив керівника свого Офісу Андрія Богдана та призначив на його місце Андрія Єрмака. На такі ротації в Офісі Президента вже відреагували у соціальних мережах, не обійшлося і без жартів.

      Найяскравіші реакції соціальних мереж зібрав 24 канал.

      Важливо! Зеленський звільнив Богдана

      Поки дехто просто констатує, що "Богдан офіційно всьо", інші вирішили жартувати. Зокрема, гарним приводом для жартів, як і раніше, стало прізвище ексголови ОПУ – аж надто воно схоже на ім'я.

      Пишуть у соціальних мережах і про те, що в Україні з'явився "новий Богдан". Та звуть його Андрієм Єрмаком. Зазначають, що тут головне, що "новий Богдан" – досі Андрій.

       

      Андрій Богдан – ексголова Офісу Президента: що про нього відомо
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      43817
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Андрій Богдан Андрій Єрмак Президент України Публікації Офіс Президента
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