Богдан – Богвзян: як соцмережі реагують на ротації в Офісі Президента
Президент України Володимир Зеленський звільнив керівника свого Офісу Андрія Богдана та призначив на його місце Андрія Єрмака. На такі ротації в Офісі Президента вже відреагували у соціальних мережах, не обійшлося і без жартів.
Найяскравіші реакції соціальних мереж зібрав 24 канал.
Важливо! Зеленський звільнив Богдана
Поки дехто просто констатує, що "Богдан офіційно всьо", інші вирішили жартувати. Зокрема, гарним приводом для жартів, як і раніше, стало прізвище ексголови ОПУ – аж надто воно схоже на ім'я.
Пишуть у соціальних мережах і про те, що в Україні з'явився "новий Богдан". Та звуть його Андрієм Єрмаком. Зазначають, що тут головне, що "новий Богдан" – досі Андрій.
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