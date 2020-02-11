Богдан – Богвзян: як соцмережі реагують на ротації в Офісі Президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив керівника свого Офісу Андрія Богдана та призначив на його місце Андрія Єрмака. На такі ротації в Офісі Президента вже відреагували у соціальних мережах, не обійшлося і без жартів.

Найяскравіші реакції соціальних мереж зібрав 24 канал.

Важливо! Зеленський звільнив Богдана

Поки дехто просто констатує, що "Богдан офіційно всьо", інші вирішили жартувати. Зокрема, гарним приводом для жартів, як і раніше, стало прізвище ексголови ОПУ – аж надто воно схоже на ім'я.

Богдан - Богвзян — 420/710 (@Xpucmoc666) February 10, 2020

Пишуть у соціальних мережах і про те, що в Україні з'явився "новий Богдан". Та звуть його Андрієм Єрмаком. Зазначають, що тут головне, що "новий Богдан" – досі Андрій.

в нас новий Богдан.

називається Єрмак.https://t.co/zNK4DhaIje — мел (@your_melanie) February 11, 2020

Богдан & Єрмак = коса на камінь )) — Ingvar (@IKristinopolsky) February 11, 2020

Пішов Богдан, пішла епоха... — Слава Ісусу Христу! (@BratAdvocat) February 11, 2020

Богдан дембельнувся — Олег Петров (@wUwQotWJqZ1aVJD) February 11, 2020

ще перший продзвенів дзвіночок

як не взяли у ватікан

тепер іди куди захочеш

богдан — Кокс Квасьневского (@kokskvas) February 11, 2020

Після звільнення з посади Андрій Богдан був змушений здати табельний лук, стріли і коня. https://t.co/tsaLV6Echl — Atter (@Mr_Frant92) February 11, 2020