Богдан – на выход: что значит ротация в команде Зеленского

Андрей Богдан – на выход. От 11 февраля должность руководителя Офиса Президента будет занимать Андрей Ермак. Это история о том, как опыт и осторожность берут верх над авантюризмом и бесшабашностью.

У які скандали потрапляв Богдан

Коли з'явилась новина про те, що Андрій Богдан знову написав заяву про відставку, вона не викликала ні здивування, ні ажіотажу.

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У пам'яті – ще дуже свіжа серпнева витівка президентських хуліганів, які чи то невдало пожартували, розповсюдивши фото заяви серед журналістів, чи то вирішили оголосити їм війну.

Для чого вони тоді розповсюдили фейк і зараз залишається таємницею. Закінчилось все тим, що виправдовуватись за цей вибрик довелося особисто президенту. І судячи з усього, він був не дуже задоволений.

Але цей скандал був не єдиним на той час. Кількома днями раніше Богдан почав війну проти Віталія Кличка. Він намагався відсторонити міського голову з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Богдан стверджував, що Кличко не контролює стан справ у столиці, а все вирішують "смотрящі"-забудовники. Кличко ж вирішив не відставати від найсучасніших тенденцій і записав відео.

Звернення Віталія Кличка до президента Зеленського: дивіться відео



Для чого Богдан намагався прибрати Кличка? Є багато припущень, але як на мене головне ось: Богдан привів до Зеленського свого знайомого, скандального київського забудовника Андрія Вавриша. Саме він презентував концепцію переїзду Офісу Президента в Український дім.

Проєкт переїзду завис у повітрі і навряд чи буде реалізований. Але головне не це. Припущення, що Богдан намагався відсторонити одних забудовників і замінити їх іншими, після цього відео стало дуже аргументованим.



Андрій Вавриш

Особливо, коли на посаду заступника Андрія Богдана призначили Андрія Смірнова. Адвоката, який працював на підприємців, що й досі намагаються забудувати Протасів яр.

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До речі, саме Андрій Смірнов, якого привів на Банкову Богдан, засвітився у скандалі з плівками тодішнього голови ДБР Романа Труби. Із записів, достовірність, яких ще треба довести, виходить, що Смірнов намагався вплинути на слідство.

Зрештою, Богдан і Смірнов – це друзі юриста Януковича Андрія Портнова. Як на мене, лише цього достатньо, щоб їх відсторонити від можливості впливати на рішення президента. Не кажучи про тінь Коломойського, роботу на якого постійно пригадували Богдану.

Те, що Богдана "підуть" було очікуваним. Допоміг цьому, здається, саме Андрій Єрмак. Ніяких прямих доказів того, що у нового голови ОП був конфлікт зі старим, немає. Хоча чутки ходили давно. Зокрема про те, що саме Єрмак протягнув руку допомоги Кличку, коли на того нападав Богдан.

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І саме ця допомога нібито і стала вирішальною у тому протистоянні. Врешті, Богдан відправлений у відставку, Кличко залишився на посаді, а Єрмак займає місце Богдана і каже, що ім'я та популярність Кличка у світі можуть дуже багато принести Україні в цілому.

Як Єрмак завоював прихильність Зеленського

Чим же встиг відвоювати у Богдана прихильність президента Єрмак увесь той час, що обіймав посаду помічника Зеленського? Це він відвідував Закарпаття, коли там були повені. Вів перемовини щодо звільнення українських полонених з російських тюрем.

Саме він допомагав налагодити комунікацію з адміністрацією Путіна і влаштувати зустріч у нормандському форматі. Тобто в той час, поки Богдан не вилазив зі скандалів, Єрмак показував себе як достатньо ефективний менеджер. Ще у червні 2019 року, одразу після призначення, я брав інтерв'ю у Андрія Єрмака. Воно не відзначилось ніякими гострими заявами тоді ще помічника президента.

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І це чудово характеризує його як людину, перш за все обережну, яка добре думає перед тим, як говорить. Чого аж ніяк не можна сказати про Богдана. Адже те, що він не спеціаліст у питаннях місцевого самоврядування, Богдан заявив на пресконференції, на якій доводить, що Кличка треба звільнити з посади голови КМДА. Дивно, правда?

Саме після усі цих скандалів колишній помічник Портнова, чиновник уряду Азарова, адвокат Коломойського та головний "шептун" країни Андрій Богдан поступово відходить у тінь. Процес повільний, він зайняв декілька місяців.

Спочатку Богдан перестав супроводжувати Зеленського на усіх публічних заходах, потім взагалі зник з інформаційного простору. А вже на початку 2020 року написав дивний допис у фейсбук.

І це в той час, коли в Ірані збили український літак. Коли розгорялись скандали з нібито величезними заробітними платами міністрів і "плівками Гончарука". Саме в цей час керівнику Офісу Президента було "скучно".

На цьому можна було б ставити крапку, у цій історії нібито вже все ясно. Але є ще один нюанс: "перетасовка" в Офісі Президента – це яскраве свідчення боротьби груп впливу.

Про те, що їх декілька, відомо давно. Богдан був одним з найяскравіших представників групи Коломойського, хоч останні місяці й ходили чутки, що це не так, а ОП та його голова прагнуть дистанціюватися від олігарха і позбутися впливу.

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Єрмак же познайомився з Зеленським ще років дев'ять тому, коли Зеленський працював на "Інтері". Каналі, який тоді належав Валерію Хорошковському. Тож його називають скоріше представником так званої групи "Кварталу".

Зараз, коли група Коломойського йде в опозицію до Зеленського, а "Інтер" кажуть ось-ось може повернутися Хорошковському, ця ротація в Офісі Президента здається дуже логічною.

Що буде нашіптувати у вуха президенту новопризначений голова його офісу, буде видно вже скоро. Найгостріше стоятимуть питання перемовин з РФ, підготовки до нової нормандської зустрічі та виборів на Донбасі, за проведення яких вже в жовтні 2020 року висловлювався особисто Єрмак.

Залишається відкритим лише одне питання: кому даватиме інтерв'ю Володимир Зеленський після того, як Андрій Богдан виїде з Банкової на своїй "Теслі"? Бо у Андрія Єрмака в декларації машин я не знайшов.