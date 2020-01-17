После секс-скандала Рада таки уволила Яременко с должности главы комитета
Верховная Рада одобрила отставку нардепа Богдана Яременко с должности главы комитета по внешней политике. За такое решение проголосовали 317 народных избранников. Этим же постановлением новым главой стал другой депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.
Яременко 1 ноября сам заявил о том, что слагает полномочия главы парламентского комитета по внешней политике. Все из-за скандала вокруг его интимной переписки с проститутками во время работы в Раде.
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Впрочем тогда Верховная Рада не смогла принять постановление. Все из-за того, что парламентарии так и не пришли к согласию относительно того, кто возглавит комитет вместо Богдана Яременко.
Увольнение Богдана Яременко и назначение на его должность Александра Мережко рассматривалось в стенах парламента единственным постановлением. Сам Яременко уже отреагировал на свое увольнение.
Теперь больше времени будет оставаться на дела округа. Конечно же рад за Александра Мережко, имею впечатление о нем как о достойном, профессиональном и хорошем человеке,
– написал в фейсбуке парламентарий.
Несмотря на то, что Яременко – больше не глава комитета, он остался его членом.
Кто такой Александр Мережко?Александр Мережко – украинский правовед, доктор юридических наук. Был одним из членов команды кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Впоследствии баллотировался и сам – под 85 номером в списке "Слуги народа", с которой прошел в Верховную Раду Украины. Был членом другого комитета – по вопросам правовой политики. Также является членом постоянной делегации Украины в ПАСЕ.
Что известно о скандале с Яременко?
- 30 октября журналисты опубликовали переписку Яременко с проститутками в стенах парламента. В частности, депутат интересовался стоимостью интимных услуг в переписках.
- Яременко назвал эту переписку сознательной провокацией и обвинил СМИ во вмешательстве в личную переписку. Но через несколько часов признался, что солгал о провокации, взамен извинился перед семьей, фракцией и президентом.
- 31 октября Яременко выступил с трибуны парламента и назвал уголовным преступлением то, что журналисты обнародовали его частную переписку.
- В "Слуге народа" сначала не планировали наказывать Яременко, но впоследствии глава фракции Давид Арахамия назвал 3 выхода из ситуации: снятие нардепа с должности главы комитета, исключение из фракции, добровольный отказ от депутатского мандата.
- 1 ноября фракции – "Европейская Солидарность", "Голос" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" – заявили, что требуют наказания для Яременко.
- В конце того же дня Яременко заявил о том, что слагает полномочия главы парламентского комитета по внешней политике.