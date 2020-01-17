После секс-скандала Рада таки уволила Яременко с должности главы комитета

Верховная Рада одобрила отставку нардепа Богдана Яременко с должности главы комитета по внешней политике. За такое решение проголосовали 317 народных избранников. Этим же постановлением новым главой стал другой депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.

Яременко 1 ноября сам заявил о том, что слагает полномочия главы парламентского комитета по внешней политике. Все из-за скандала вокруг его интимной переписки с проститутками во время работы в Раде.

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Впрочем тогда Верховная Рада не смогла принять постановление. Все из-за того, что парламентарии так и не пришли к согласию относительно того, кто возглавит комитет вместо Богдана Яременко.

Увольнение Богдана Яременко и назначение на его должность Александра Мережко рассматривалось в стенах парламента единственным постановлением. Сам Яременко уже отреагировал на свое увольнение.

Теперь больше времени будет оставаться на дела округа. Конечно же рад за Александра Мережко, имею впечатление о нем как о достойном, профессиональном и хорошем человеке,

– написал в фейсбуке парламентарий.

Несмотря на то, что Яременко – больше не глава комитета, он остался его членом.

Кто такой Александр Мережко?Александр Мережко – украинский правовед, доктор юридических наук. Был одним из членов команды кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.



Впоследствии баллотировался и сам – под 85 номером в списке "Слуги народа", с которой прошел в Верховную Раду Украины. Был членом другого комитета – по вопросам правовой политики. Также является членом постоянной делегации Украины в ПАСЕ.

Что известно о скандале с Яременко?