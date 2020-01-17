Після секс-скандалу Рада таки звільнила Яременка з посади голови комітету

Верховна Рада схвалила відставку нардепа Богдана Яременка з посади голови комітету із зовнішньої політики. За таке рішення проголосували 317 народних обранців. Цією ж постановою новим головою став інший депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко.

Яременко 1 листопада сам заявив про те, що складає повноваження глави парламентського комітету із зовнішньої політики. Все через скандал довкола його інтимної переписки з повіями під час роботи у Раді.

Читайте також: Богдан Яременко втрапив у секс-скандал: що відомо про нардепа від "Слуги народу"

Втім тоді Верховна Рада не змогла ухвалити постанову. Все через те, що парламентарі так і не дійшли згоди щодо того, хто очолить комітет замість Богдана Яременка.

Звільнення Богдана Яременка та призначення на його посаду Олександра Мережка розглядалося у стінах парламенту єдиною постановою. Сам Яременко вже відреагував на своє звільнення.

Тепер більше часу лишатиметься на справи округу. Звичайно ж радий за Олександра Мережка, маю враження про нього як про гідну, фахову і хорошу людину,

– написав у фейсбуці парламентар.

Попри те, що Яременко – більше не голова комітету, він залишився його членом.

Хто такий Олександр Мережко?Олександр Мережко – український правознавець, доктор юридичних наук. Був одним з членів команди кандидата на посаду президента України Володимира Зеленського.



Згодом балотувався і сам – під 85 номером у списку "Слуги народу", з якою пройшов до Верховної Ради України. Був членом іншого комітету – з питань правової політики. Також є членом постійної делегації України в ПАРЄ.

Що відомо про скандал з Яременком?