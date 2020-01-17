Після секс-скандалу Рада таки звільнила Яременка з посади голови комітету
Верховна Рада схвалила відставку нардепа Богдана Яременка з посади голови комітету із зовнішньої політики. За таке рішення проголосували 317 народних обранців. Цією ж постановою новим головою став інший депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко.
Яременко 1 листопада сам заявив про те, що складає повноваження глави парламентського комітету із зовнішньої політики. Все через скандал довкола його інтимної переписки з повіями під час роботи у Раді.
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Втім тоді Верховна Рада не змогла ухвалити постанову. Все через те, що парламентарі так і не дійшли згоди щодо того, хто очолить комітет замість Богдана Яременка.
Звільнення Богдана Яременка та призначення на його посаду Олександра Мережка розглядалося у стінах парламенту єдиною постановою. Сам Яременко вже відреагував на своє звільнення.
Тепер більше часу лишатиметься на справи округу. Звичайно ж радий за Олександра Мережка, маю враження про нього як про гідну, фахову і хорошу людину,
– написав у фейсбуці парламентар.
Попри те, що Яременко – більше не голова комітету, він залишився його членом.
Хто такий Олександр Мережко?Олександр Мережко – український правознавець, доктор юридичних наук. Був одним з членів команди кандидата на посаду президента України Володимира Зеленського.
Згодом балотувався і сам – під 85 номером у списку "Слуги народу", з якою пройшов до Верховної Ради України. Був членом іншого комітету – з питань правової політики. Також є членом постійної делегації України в ПАРЄ.
Що відомо про скандал з Яременком?
- 30 жовтня журналісти опублікували листування Яременка з повіями у стінах парламенту. Зокрема, депутат цікавився вартістю інтимних послуг у листуваннях.
- Яременко назвав це листування свідомою провокацією і звинуватив ЗМІ у втручанні в особисте листування. Але через кілька годин зізнався, що збрехав про провокацію, натомість вибачився перед сім’єю, фракцією та президентом.
- 31 жовтня Яременко виступив з трибуни парламенту та назвав кримінальним злочином те, що журналісти оприлюднили його приватне листування.
- У "Слузі народу" спершу не планували карати Яременка, але згодом глава фракції Давид Арахамія назвав 3 виходи з ситуації: зняття нардепа з посади глави комітету, виключення з фракції, добровільна відмова від депутатського мандата.
- 1 листопада фракції – "Європейська Солідарність", "Голос" та "Опозиційна платформа – За життя" – заявили, що вимагають покарання для Яременка.
- Врешті того ж дня Яременко заявив про те, що складає повноваження глави парламентського комітету із зовнішньої політики.
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