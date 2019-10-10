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      Богдан журналисту 24 канала: вы украинский понимаете?

      15 Читати новину українською
      Андрей Богдан
      Андрей Богдан / www.radiosvoboda.org

      Глава Офиса Президента Андрей Богдан во время пресс-марафона отказался общаться с журналистами. Он подчеркнул, что не будет комментировать ничего, что происходит и в грубой форме ответил журналисту 24 канала.

      "Вы украинский понимаете?" – именно так ответил Андрей Богдан на вопрос журналиста 24 канала Антона Голобородько.

      Читайте также: Как журналисты оценивают формат пресс-марафона с Зеленским

      Голобородько: Хорошо, прокомментируйте не сегодняшний день, а другие. Прокомментируйте, пожалуйста...

      Богдан: Пожалуйста, сегодня пресс-конференция президента, я сегодня не комментирую ничего.

      Голобородько: Хорошо, а какие отношения у вас...

      Богдан: Вы украинский понимаете? Какое слово вам не понятно? Я ничего не комментирую.

      Смотрите видео: Богдан в грубой форме ответил журналистам

       

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      55152
      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Журналисты Пресс-марафон Зеленского Андрей Богдан
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