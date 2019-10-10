Богдан журналісту 24 каналу: ви українську розумієте?

Голова Офісу Президента Андрій Богдан під час пресмарафону відмовився спілкуватися з журналістами. Він наголосив, що не коментуватиме нічого, що відбувається та у грубій формі відповів журналісту 24 каналу.

"Ви українську розумієте?" – саме так відповів Андрій Богдан на питання журналіста 24 каналу Антона Голобородька.

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Голобородько: Добре, прокоментуйте не сьогоднішній день, а інші. Прокоментуйте, будь ласка...

Богдан: Будь ласка, сьогодні пресконференція президента, я сьогодні не коментую нічого.

Голобородько: Добре, а які відносини у вас...

Богдан: Ви українську розумієте? Яке слово вам не зрозуміле? Я не коментую нічого.

Дивіться відео: Богдан у грубій формі відповів журналістам

Раніше Богдан заявив, що партії "Слуга народу" не потрібні журналісти, щоб спілкуватися із суспільством. Зараз же він сказав, що відповідає на питання та дає пресконференції, але не сьогодні.

Я розумію, що жодна відповідь вас не задовольнить. Я сьогодні не коментую нічого. Можу сказати вам це англійською, російською, інших мов не знаю,

– заявив Богдан і пішов від журналістів.

Що відомо про пресмарафон Зеленського?9 жовтня Офіс Президента повідомив, що влаштовує пресмарафон для журналістів. Він відбувся 10 жовтня у на Kyiv Food Market. Там президент по черзі з невеликим групами журналістів (по 7 – 10 людей) та відповідав на їхні питання. Загалом на пресмарафон акредитувалися майже 300 працівників медіа, за попередніми підрахунками, пресмарафон триватиме 10 годин.