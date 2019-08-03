Журналісти – це не суспільство: Богдан прокоментував оприлюднену в ЗМІ "заяву на звільнення"

Партії "Слуга народу" не потрібні журналісти, щоб спілкуватися із суспільством. Так голова Офісу Президента Андрій Богдан заявив виданню "Радіо Свобода".

"Чи не вважаєте ви, що ваш жарт – це був крок до підриву авторитету медіа?" – запитала журналістка "Радіо Свобода" у Андрія Богдана, мовлячи про так звану "заяву на звільнення" керівника ОП, яку оприлюднили ЗМІ у четвер, 1 серпня.

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На це керівник Офісу Президента відповів: "Це не жарт. Я реально написав заяву на звільнення. Це мій крок стосовно мого керівництва, президента України. Крок до суспільства, а не до журналістів".

Журналісти (знаєте, такі "класичні журналісти") звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Але – як довела наша виборча кампанія – ми спілкуємося з суспільством без посередників. Без журналістів,

– неоднозначно заявив Андрій Богдан.

Коротко про історію із заявою Богдана на звільнення

► 1 серпня джерело повідомило 24 каналу, що Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням.

► Цілий вечір і частину наступного дня ні в Офісі Президента, ні прес-секретар глави держави не підтверджували й не спростовували цю інформацію.

► 2 серпня почали з'являтися коментарі:

– заступник керівника ОП Руслан Рябошапка спростував цю інформацію і назвав "дурницею",

– представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів, що нічого не чув про відставку Богдана,

– лідер пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав , що ця історія схожа на жарт.

► Згодом президент Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але, мовляв, такі заяви написали всі члени команди – на знак того, що не тримаються за посади. Заяву Богдана президент не підписував, проте може зробити це в будь-який момент.

► Сам Андрій Богдан підтвердив, що писав заяву на відставку – як і всі члени команди президента.

А дізналися про заяву ЗМІ, за словами Богдана, чи то через витоки, чи то через СБУ, чи то через провокацію спецслужб.