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      Журналісти – це не суспільство: Богдан прокоментував оприлюднену в ЗМІ "заяву на звільнення"

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      Андрій Богдан – керівник Офісу Президента
      Андрій Богдан – керівник Офісу Президента / liga.net

      Партії "Слуга народу" не потрібні журналісти, щоб спілкуватися із суспільством. Так голова Офісу Президента Андрій Богдан заявив виданню "Радіо Свобода".

      "Чи не вважаєте ви, що ваш жарт – це був крок до підриву авторитету медіа?" – запитала журналістка "Радіо Свобода" у Андрія Богдана, мовлячи про так звану "заяву на звільнення" керівника ОП, яку оприлюднили ЗМІ у четвер, 1 серпня.

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      На це керівник Офісу Президента відповів: "Це не жарт. Я реально написав заяву на звільнення. Це мій крок стосовно мого керівництва, президента України. Крок до суспільства, а не до журналістів".

      Журналісти (знаєте, такі "класичні журналісти") звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Але – як довела наша виборча кампанія – ми спілкуємося з суспільством без посередників. Без журналістів,
      – неоднозначно заявив Андрій Богдан.

      Коротко про історію із заявою Богдана на звільнення

       

       

      ► 1 серпня джерело повідомило 24 каналу, що Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням.

      Цілий вечір і частину наступного дня ні в Офісі Президента, ні прес-секретар глави держави не підтверджували й не спростовували цю інформацію.

      ► 2 серпня почали з'являтися коментарі:
      – заступник керівника ОП       Руслан Рябошапка спростував цю інформацію і назвав "дурницею",
      – п      редставник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів, що нічого не чув про відставку Богдана,
      – лідер пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що ця історія схожа на жарт.

      ► Згодом президент Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення, але, мовляв, такі заяви написали всі члени команди – на знак того, що не тримаються за посади. Заяву Богдана президент не підписував, проте може зробити це в будь-який момент.

      Сам Андрій Богдан підтвердив, що писав заяву на відставку – як і всі члени команди президента.

      А дізналися про заяву ЗМІ, за словами Богдана, чи то через витоки, чи то через СБУ, чи то через провокацію спецслужб.

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      Теги: Новини України Андрій Богдан Офіс Президента ЗМІ Медіа
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