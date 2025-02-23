Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командира экипажа беспилотников "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрея Отченаша в эфире телемарафона.

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Что сейчас происходит на Харьковщине

За последний период времени количество штурмовых действий на Лимано-Купянском направлении уменьшилось.

Они накапливают свой личный состав и в каком-то недалеком будущем будут проводить штурмовые действия более масштабного типа. Мы к этому готовы,

– объяснил Андрей Отченаш.

По его словам, противник пытается расширить плацдарм на реке Оскол. Однако Силы обороны, в частности бойцы бригады "Рубеж", делают все возможное, чтобы этого не допустить. Военный подчеркнул, что количество уничтоженного личного состава противника "действительно впечатляет".

У нас каждый день есть уничтоженный противник, при том очень часто даже без каких-либо стрелковых боев, то есть собственно благодаря беспилотным авиационным комплексам, благодаря наземным дронам, благодаря любой системе, где непосредственно боец не участвует в боевых действиях,

– сказал командир экипажа беспилотников.

Андрей Отченаш добавил, что в ближайшее время военные ожидают массированные штурмы со стороны оккупантов с привлечением военной техники. Во время предыдущих атак враг уже использовал автомобили "УАЗ", "Жигули" и мотоциклы, после чего терпел поражение на заминированных территориях.