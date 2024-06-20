О боях на фронте рассказали бойцы подразделения ГУР МО "Химера" в новом видео проекта "Украинский Свидетель". Именно они защищают один из флангов харьковского фронта.

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Какая сейчас ситуация на харьковском направлении

По словам замкомбата с позывным "Шендрос", местный рельеф играет врагу не в пользу.

Здесь везде балки, перепады высоты и крайне густые леса. Техникой заехать трудно. Но они используют багги и другую мобильную, скоростную технику. И экипировка у них становится все качественнее. В этом плане они молодцы,

– рассказал он.

Также "Шендрос" рассказал об оперативной ситуации на этом участке фронта.

Россияне пытаются продавить нас с фронта, обойти с левого фланга и со стороны Волчанска, зайти за спину. Но нам помогают ребята из 57 ОМПБр. Они уничтожают врага и очень нас выручают,

– отметил замкомбата.

Смогут ли россияне захватить Волчанск

"Шендрос" считает, что россиянам все-таки удастся взять Волчанск.

Они будут делать из города "серую зону" глубиной в 10 – 20 километров. Это нужно для того, чтобы оттянуть наши силы с других направлений – с Донбасса, юга, Запорожья. Они хотят постоянно держать нас в напряжении. Ну и, конечно, разрушать: кроме как разрушать, эта сволочь ничего больше не умеет,

– объяснил боец.

Россиянам на этом направлении удается продвигаться из-за большого количества пушечного мяса.

Путину безразлично на этих людей. У него есть цель, он движется и движется,

– сказал связист с позывным "Рафик"

В то же время военный отметил, что украинские бойцы железобетонные и держатся до последнего.

