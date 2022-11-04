Украинские войска продолжают активные действия. Кроме того, наши защитники и защитницы удерживают инициативу на закрепленных территориях.

Интересно ВСУ вперед идут, корабли с зерном – идут, оккупанты – вслед за кораблями, – Зеленский

Вражеские обстрелы, бои и потери врага

Оккупанты сосредоточились на ведении обороны. В то же время враг покидает блокпосты на временно оккупированных территориях, перемещает колонны техники, выставляет бетонные доты, укрепляет существующие рубежи и обустраивает новые.

Кроме того, идет контрбатарейная борьба. Оккупанты открывают огонь вдоль всей линии столкновения, в том числе из реактивных систем залпового огня, минометов, тяжелой артиллерии и танков.

В течение суток украинская авиация нанесла 4 удара по вражеской ПВО и скоплению вражеской техники, в том числе в крытом ангаре. В то же время ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории.

Враг продолжает нести потери. В частности, за сутки 3 ноября украинские воины успешно ликвидировали и уничтожили:

32 оккупантов;

танк;

9 единиц автомобильной и бронированной техники;

2 склада с боеприпасами в Баштанском районе Николаевщины;

Угроза ударов с Черного моря

Угроза нанесения ракетных ударов по территории Украины сохраняется. Однако среди 7 российских кораблей в Черном море нет ни одного носителя крылатых ракет. Но в ОК "Юг" отмечают, что изменение обстановки, в том числе и в расстановке сил в море, может измениться очень быстро, как произойдет пуск ракет.

Поэтому украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и бережно относиться к использованию электроэнергии на фоне ударов россиян по энергообъектам.

Ситуация на Южнобужском направлении

По данным Генштаба ВСУ, 3 ноября оккупанты обстреляли 35 населенных пунктов на линии столкновения на Южнобужском направлении на Юге.

Кроме того, российские оккупанты активно проводят воздушную разведку. По состоянию на 18:00 3 ноября враг совершил более 30 вылетов беспилотников.

Стоит посмотреть – карта боевых действий по состоянию на 3 ноября: смотрите видео