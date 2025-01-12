Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал издания The Washington Post.

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Как идет борьба за часть Курской области в России

Журналисты отметили, что украинские военные, похоже, начали контратаки в Курской области в минувшие выходные, пытаясь продвинуться дальше в этом российском регионе. При этом глава Офиса Президента Андрей Ермак отмечал в социальных сетях, что Россия "получает то, на что заслуживает".

Но примерно через неделю новой операции под Курском, как указано в издании, вероятно не было достигнуто значительного прогресса в наступательных действиях. Журналисты утверждают, что Украина "достигла очень скромных успехов на некоторых участках", но Россия одновременно имеет стабильные продвижения на левом фланге фронта и берет пленных.

Один из украинских военных, который находится в регионе, рассказал журналистам на условиях анонимности, что это были тяжелые дни для наших защитников.

Россияне атаковали с разных направлений одновременно. На некоторых имели успехи. Они также пересекли границу (с Украиной – 24 Канал) в нескольких точках, но нам удалось отбить позиции,

– рассказал военный.

Журналисты пишут, что сосредоточенность Украины на Курской области указывает на то, насколько важным для Киева является удержание этой территории, особенно учитывая, что будущий приход Трампа может усилить давление на обе стороны, чтобы они садились за стол переговоров.

Украинские официальные лица также предупредили, что если их войска отступят через границу, 60 000 военных, которые, по словам Киева, развернула Россия, последуют за ними в Украину и займут больше территории. Поэтому в этой битве есть, безусловно, и политический аспект.

Какую тактику использует Россия с войсками КНДР в Курске

Главное беспокойство в последние недели вызвало использование Россией северокорейских войск для атак в Курской области. Солдаты КНДР при поддержке российской артиллерии и беспилотников большими группами двинулись к украинским позициям. В отличие от российских войск, которые обычно движутся меньшими группами, чтобы избежать обнаружения, северокорейские солдаты часто игнорировали беспилотники, летевшие над ними, и двигались вперед, даже если их товарищи были ранены или убиты рядом.

Российские войска часто следуют за ними, чтобы стабилизировать эти достижения.

Достаточно простая тактика штурма украинских позиций огромным количеством войск оказалась достаточно успешной, сказал военнослужащий 8 полка Сил специальных операций Олег, который дислоцируется в Курской области.

Со всем тем, он сказал, что его подразделению также удалось нанести значительные потери российским войскам, в том числе российской 810 бригаде морской пехоты, что, возможно, заставило Россию привлечь северокорейских войск раньше, чем она планировала.

Массовое применение северокорейских войск для штурмовых действий также означает сохранение Россией собственных солдат.

"В таком сценарии российское командование может сохранить войска для других задач на передовой, а не отправлять их на самые опасные задачи", – сказал Олег.

Между тем Украина воспользовалась проблемами коммуникации между российскими и северокорейскими войсками, чтобы отвоевать некоторые позиции в Курске. Ведь недоразумение между российскими и северокорейскими войсками замедлило усилия России стабилизировать фронт после атак.

В прошлом месяце, по словам Олега, 400-500 северокорейских военных начали штурм украинских позиций, превосходя дислоцированных там украинцев по меньшей мере в соотношении 6 к 1. Бой длился восемь часов, пока у украинской стороны не закончились пули и она была вынуждена отступить.

Военнослужащий Олег также отметил, что, похоже северокорейские солдаты действуют с совсем другим мышлением и подходом, чем российские войска. Ведь когда россияне штурмуют украинские позиции и несут потери, они отступают, а северокорейцы просто продолжают двигаться вперед.