В пятницу, 1 июля, враг решил прибегнуть к массированному штурму в этом районе. Две массированные атаки украинские военные отбили – в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, где враг попытался провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли.

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Как отметили в Луганской ОВА, россияне атакуют с разных сторон – военных и техники они привлекли очень много. Наши военные сдерживают пришествие неприятеля.

Например, 1 июля на протяжении суток оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Привиллю, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке.

"Частные дома в селах выгорают один за другим. С такой высокой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших. Пылает одновременно в нескольких местах. Едва успеваем ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. Как вот в многоквартирном доме, где пламя распространилось по нескольким квартирам. в торговом центре – если бы вовремя не потушили пожар на площади 1800 квадратных метров, трудно представить последствия», – отметили в Луганской ОВА,

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