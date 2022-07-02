В российской госдуме решили изменить статью федерального конституционного закона, которым предусмотрен порядок принятия в состав Российской Федерации нового "субъекта". Фактически им предусматриваются дальнейшие аннексии любых территорий, захваченных Россией. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение российской госдумы.

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Например, если раньше для вхождения в состав Российской Федерации требовалось взаимное согласие России и этого государства, входящего в состав Российской Федерации (или его часть). Теперь предлагается, что часть территории любого государства может быть "включена" в состав Российской Федерации, если большинство людей на этой территории "поддержит эту идею".

Еще одним важным моментом является то, что "принятие в Российскую Федерацию как нового субъекта иностранного государства или его части осуществляется, независимо от места расположения границ этого иностранного государства или его части"

Но без своего "великодержавия" российские депутаты обойтись не смогли, поэтому в проекте закона указано, что "принятие в Российскую Федерацию как нового субъекта иностранного государства или его части осуществляется с учетом разделения большинством граждан иностранного государства или его части культуры Российской Федерации как уникального наследия ее многонационального народа".

Таким образом, теперь Россия может оккупировать любую территорию иностранного государства. И под дулами автоматов провести там так называемый "референдум". И получив подходящий итог, включить эту местность в состав Российской Федерации. А затем угрожать всему миру ядерным оружием, если страна захочет восстановить свою территориальную целостность. Ведь со стороны российских властей это уже будет "посягательство на территориальную целостность Российской Федерации", при котором они вправе применить ядерное оружие.

Фейковые "референдумы"

Именно это сейчас происходит и в Украине. В 2014 году россияне оккупировали Крым, признав его частью Российской Федерации. Для этого даже провели фейковый "референдум". Хотя мировое сообщество считает этот полуостров территорией Украины, оккупированным Россией.

В 2022 году российские оккупанты пытались частью России сделать захваченные территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Там тоже не раз пытались провести "референдум", но пока его организовать не удалось.

Но эта опасность остается не только для Украины. Например, в Молдове есть Приднестровье, которое тоже находится под оккупацией России. И если российские депутаты таки примут этот закон, то смогут таким же способом признать Приднестровье своей территорией.