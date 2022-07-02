У російській держдумі вирішили змінити статтю федерального конституційного закону, яким передбачено порядок прийняття до складу Російської Федерації нового "суб'єкта". Фактично ним передбачаються подальші анексії будь-яких територій, які захопить Росія. Відповідний проєкт закону внесений до розгляду російської держдуми.

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Для прикладу, якщо раніше для входження в склад Російської Федерації потрібно було взаємна згода Росії та цієї держави, яке входить в склад Російської федерації (чи його частина). То тепер пропонується, що частина території будь-якої держави може бути "включена" в склад Російської Федерації, якщо більшість людей на цій території "підтримає цю ідею".

Ще одним важливим моментом є те, що "прийняття до Російської Федерації як нового суб'єкта іноземної держави або її частини здійснюється, незалежно від місця розташування кордонів цієї іноземної держави або її частини"

Але без свого "вєлікодєржавія" російські депутати обійтися не змогли, тому в проєкті закону вказано, що "прийняття до Російської Федерації як нового суб'єкта іноземної держави або її частини здійснюється з урахуванням поділу більшістю громадян іноземної держави або її частини культури Російської Федерації як унікальної спадщини її багатонаціонального народу".

Таким чином тепер Росія може окупувати будь-яку територію іноземної держави. І під дулами автоматів провести там так званий "референдум". І отримавши відповідний результат, включити цю територію до складу Російської Федерації. А після цього погрожувати усьому світу ядерною зброєю, якщо країна захоче відновити свою територіальну цілісність. Адже з боку російської влади це вже буде "посягання на територіальну цілісність Російської Федерації", за якою вони мають право застосувати ядерну зброю.

Фейкові "референдуми"

Саме це зараз відбувається і в Україні. У 2014 році росіяни окупували Крим, визнавши його частиною Російської Федерації. Для цього навіть провели фейковий "референдум". Хоча світова спільнота вважає цей півострів територією України, який окупований Росією.

У 2022 році російські окупанти намагалися частиною Росії зробити захоплені території Донецької, Луганської та Херсонської областей. Там теж неодноразово намагалися провести "референдум", але поки його організувати не вдалося.

Але ця небезпека є не лише для України. Для прикладу, в Молдові є Придністров'я, яке теж перебуває під окупацією Росії. І якщо російські депутати таки приймуть цей закон, то зможуть в такий же спосіб визнати Придністров'я своєю територією.