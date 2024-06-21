Об этом в эфире телемарафона отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, информирует 24 Канал.

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ВСУ сломали планы врага по оккупации Боровой на Харьковщине

Если говорить о Боровой и ее направлении, то намерения врага там украинские защитники сломали. Потери в живой силе и в технике – значительные. Так, он (враг – 24 Канал) пытается подтягивать резервы, и потенциально угроза остается, но пока речь не идет о формировании новых мощных группировок для повторения ситуации, – отметил Юсов.

В то же время он подчеркнул, что потенциально угроза остается и, конечно, украинские Силы обороны изучают ситуацию и готовятся к различным сценариям.

Представитель ГУР МО также рассказал о текущей ситуации на севере Харьковской области.

"Видим, что планы и намерения врага были сломаны и они вынуждены перебрасывать резервы, в том числе из других направлений. А это говорит о больших потерях и говорит, что для них ситуация не идет по плану. Тем не менее, ситуация на северной границе остается так же напряженной, опасной. Враг и дальше будет пробовать растягивать украинские резервы и отвлекать от ситуации на востоке", – отметил Юсов.