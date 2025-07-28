Покровск остается ключевым направлением обороны украинских сил. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, что оккупанты давят сразу с 3 направлений.

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С каких сторон россияне давят на Покровском направлении?

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" отметил, что с каждым днем на Покровском направлении ситуация обостряется. Враг пытается штурмовать Покровск со стороны населенного пункта Селидово, что южнее города, а также прорваться к трассе Покровск – Павлоград.

Кроме того, россияне провались на трассу Покровск-Константиновка. Однако развить успех в две стороны не смогли. Поэтому их командование приняло решение развернуться в сторону Покровска. Таким образом имеем угрозы с трех сторон,

– пояснил он.

Лакийчук отметил, что существует реальная угроза, что бои на этом направлении могут перерасти в уличные бои в Покровске. Российские ДРГ пытаются прорваться в город. Хотя Силы обороны их уничтожают, это все равно свидетельствует о разведывательной работе оккупантов, ведь за их работой следят вражеские дроны.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

"Россияне делают себе отметки, где наша оборона имеет сопротивление. То есть через смертников (ДРГ – 24 Канал) следят за обороной города. Угроза есть. Однако сможет ли Путин и его банда захватить город – это большой вопрос", – сказал он.

К слову, офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий сообщил, что россияне готовы нести огромные потери на Покровском направлении. Оккупанты преимущественно отправляют в "мясные штурмы" тех, кто находится на самой низкой социальной планке – из сел, из российской глубинки.