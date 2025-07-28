Покровськ залишається ключовим напрямком оборони українських сил. Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зауваживши, що окупанти тиснуть одразу з 3 напрямків.

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З яких боків росіяни тиснуть на Покровському напрямку?

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" зазначив, що з кожним днем на Покровському напрямку ситуація загострюється. Ворог намагається штурмувати Покровськ з боку населеного пункту Селидове, що південніше від міста, а також прорватись до траси Покровськ-Павлоград.

Крім того, росіяни провались на трасу Покровськ-Костянтинівка. Однак розвинути успіх у два боки не змогли. Тому їхнє командування прийняло рішення розвернутись в бік Покровська. В такий спосіб маємо загрози з трьох боків,

– пояснив він.

Лакійчук зауважив, що існує реальна загроза, що бої на цьому напрямку можуть перерости у вуличні бої в Покровську. Російські ДРГ намагаються прорватись до міста. Хоч Сили оборони їх знищують, це все одно свідчить про розвідувальну роботу окупантів, адже за їхньою роботою стежать ворожі дрони.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

"Росіяни роблять собі позначки, де наша оборона має опір. Тобто через смертників (ДРГ – 24 Канал) слідкують за обороною міста. Загроза є. Однак чи зможе Путін і його банда захопити місто – це велике питання", – сказав він.

До слова, офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький повідомив, що росіяни готові зазнавати величезні втрати на Покровському напрямку. Окупанти переважно відправляють у "м'ясні штурми" тих, хто перебуває на найнижчий соціальній планці – з сіл, з російської глибинки.