Кроме того, российские захватчики производят воздушную разведку, чтобы выявить позиции ВСУ. Об этом сообщили в Генштабе утром 12 апреля.

Обратите внимание Россия сосредотачивает подразделения и авиацию в соседних Белгородской и Воронежской областях

На Слобожанском направлении войска противника продолжают частичную блокировку города Харькова,

– говорится в сообщении.

Российские оккупанты пытаются штурмовать районы Изюма силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий.

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