Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 12 апреля.
Внимание Россияне обстреляли несколько сел в Херсонской и Днепропетровской областях, – Вилкул
Враг пытается закончить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях,
– говорится в сообщении.
В Генштабе также сообщили, что враг проводит перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, которые находятся в непосредственной близости к восточным границам Украины.
Уже длительное время российские войска проводят перегруппировку, враг сосредотачивает силы на Востоке. В то же время в Минобороны объяснили, что готовы к любому сценарию на Донбассе.
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