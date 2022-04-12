Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 12 апреля.

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Враг пытается закончить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях,

– говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что враг проводит перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, которые находятся в непосредственной близости к восточным границам Украины.

Уже длительное время российские войска проводят перегруппировку, враг сосредотачивает силы на Востоке. В то же время в Минобороны объяснили, что готовы к любому сценарию на Донбассе.

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