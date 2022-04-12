Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 12 квітня.

Увага Росіяни обстріляли кілька сіл у Херсонській та Дніпропетровській областях, – Вілкул

Ворог намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях,

– йдеться у повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що росіяни наразі проводять перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, які розташовані у безпосередній близькості до східних кордонів України.