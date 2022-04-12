Проте на Дніпропетровщині зараз військ ворога немає. Про це розповів голова Військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Того ж дня Окупанти потужно обстріляли Харків і влучили в багатоповерхівку: 8 загиблих, 19 постраждалих

Вже відомі назви більшості цих сіл

За словами Вілкула зараз лінія фронту на Півдні проходить в Херсонській області. Саме звідти росіяни стріляють градами.

Дострілюють до кордону Херсонської області та Криворізького району. Сьогодні були обстріли в районі сіл Трудолюбівка, Кошове Мар'янське, Нововоронцовка та деяких інших,

– сказав політик.

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок цих атак. Він додав, що ситуація у всьому Криворізькому районі зараз стабільна. Тільки там збільшився потік біженців, які їдуть на західну Україну.

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